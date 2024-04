Improvviso malore in centro città: operata d'urgenza la figlia di Elvy Bentani, sindaco di Solesino

«Care cittadine e cari cittadini, vi informo che per alcuni giorni mi assenterò da qualsiasi attività pubblica per stare vicino alla mia principessa Alice. Purtroppo nella serata di ieri, un malore improvviso, ha catapultato un momento di allegria in un dramma familiare. Voglio ringraziare gli agenti della polizia di Stato di Padova che ieri sera mi hanno dimostrato la loro più totale disponibilità, inoltre ringrazio i medici, infermieri e operatori sanitari dell’Ospedale di Schiavonia per la professionalità. Adesso confido che vada tutto per il meglio e prego perché il Signore stia vicino alla mia bambina. Cari cittadini, sono certo di poter contare sulla vostra comprensione. Vi ringrazio di vero cuore per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando»: con queste parole Elvy Bentani, sindaco di Solesino, ha raccontato sul suo profilo Facebook il dramma che ha improvvisamente colpito la sua famiglia, con la figlia Alice, di 26 anni, che nel tardo pomeriggio di sabato si è sentita male in pieno centro a Padova mentre passeggiava con i suoi genitori ed è stata operata d'urgenza.

Il dramma

È accaduto intorno alle ore 18.30: la giovane si trovava in via Roma con il padre Elvy e la madre quando all'improvviso è crollata al suolo toccandosi il ventre. Subito aiutati da una volante della polizia di passaggio, la famiglia Bentani è stata portata dagli agenti fino alla propria auto, con il sindaco e la moglie che hanno poi portato d'urgenza la figlia all'ospedale di Schiavonia, dove è stata prima visitata e quindi sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Elvy Bentani ha quindi deciso di staccare per qualche giorno dai suoi impegni di primo cittadino per stare accanto all'amata figlia Alice.