Il maltempo abbatte un altro albero. Il sindaco Mortandello: «Via tutti i pini marittimi di viale Stazione»

Dopo il caso via Manzoni, un secondo pino domestico è caduto nel giro di pochi giorni nel centro di Montegrotto Terme. Erano da poco passate le 7 del mattino, il grande albero si abbattuto al suolo in viale Stazione.

Vigili

I vigili del fuoco e l’ufficio tecnico del Comune sono intervenuti immediatamente per spostare l’albero e mettere in sicurezza la zona, ma si fa ancora più forte l’allarme lanciato dal sindaco sulla sicurezza di tutti i pini domestici di Montegrotto, piante inadatte a un centro cittadino perché con apparati radicali deboli, che ormai sessant’anni hanno una chioma molto ampia e difficile da sorreggere, soprattutto una situazione come quella attuale con piogge molto intense dopo due anni di siccità.

Pini marittimi

«Procederemo - avvisa Riccardo Mortandello - con l’abbattimento di tutti i pini marittimi di viale Stazione. Era una misura già prevista in via dei lavori per il nuovo viale Stazione ma per evitare la possibilità che una caduta provochi danni a cose o, ancor peggio, a persone, anticiperemo i tempi. Per il resto, avvieremo al più presto a un monitoraggio almeno visivo di tutte le piante presenti nel Comune, in aree pubbliche ma anche nei giardini degli alberghi, per valutarne la stabilità». Per quanto riguarda via Manzoni, in mattinata sono stati eseguiti i pulling test, test di trazione, per valutare la tenuta di un campione di 4 alberi, nei prossimi giorni si sapranno i risultati e si valuterà se abbatterli o meno, prima di riaprire la strada.