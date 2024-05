Rovesci e grandinate, nella Bassa distrutti vigneti e intere coltivazioni

L’ennesima sferzata del maltempo sulla nostra provincia si abbatte sulle principali coltivazioni e allunga la lista dei danni all’agricoltura in questa stagione segnata da nubifragi, grandinate intense, allagamenti, vento forte: negli ultimi due giorni si sono registrate precipitazioni abbondanti in buona parte della provincia, con alcuni fenomeni estremi, in particolare nella Bassa Padovana.

Agna

Ad Agna, spiega Coldiretti Padova, ieri è stata colpita la località di Frapiero, una zona ad alta vocazione agricola, con una violenta grandinata accompagnata da vento forte e pioggia intensa. In un’area di oltre 300 ettari pressoché tutte le colture presenti hanno subito danni che vanno dal 70 al 100%. Marco Guasti, giovane imprenditore agricolo di Frapiero, racconta che in poco tempo sono caduti almeno 150 millimetri d’acqua e che la grandine è stata copiosa, con accumuli anche di 30-40 centimetri a terra. «I chicchi di ghiaccio non erano molto grandi - racconta Guasti - ma il vento forte ha soffiato in tutte le direzioni e ha amplificato l’impatto sulle coltivazioni. Ad avere la peggio i nostri vigneti, ma anche le ciliegie, gli ortaggi e le coltivazioni a pieno campo come mais, frumento e soia. In questa zona i danni raggiungono il 100%, anche se si vorranno giorni per avere un quadro completo. I campi sono rimasti allagati per più di un giorno e in molti casi sarà necessario riseminare. Per il momento, però, con i terreni così inzuppati è impossibile entrare in campo».

Coldiretti Padova

Coldiretti Padova attraverso i propri uffici territoriali sta raccogliendo le segnalazioni degli imprenditori agricoli per individuare le forme di ristoro e di integrazione del reddito per le aziende. «Ormai gli eventi estremi non sono più l’eccezione ma la regole - osserva Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova - e l’agricoltura è senz’altro l’attività più esposta e coinvolta dagli effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano con nubifragi violenti, eccesso di pioggia e grandine, vento forte ma anche, dal lato opposto, lunghi periodi di siccità, colpi di calore, malattie e attacchi di insetti. Se vogliamo garantire l’attività agricola, così varia nella nostra provincia, vanno individuati tutti gli strumenti e le agevolazioni per la difesa attiva e passiva in campo e in azienda, attraverso finanziamenti mirati e un adeguato sostegno a chi vive di agricoltura e si trova costantemente in prima linea, esposto ai rischi di eventi meteo estremi».