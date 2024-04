Temporali e vento forte, scatta l'allerta nel Padovano e in tutto il Veneto

Il meteo regionale comunica che dalla tarda mattinata di domani, martedì 16 aprile, è prevista una crescente instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi tra Prealpi e pianura. Le temperature diurne saranno prevalentemente in calo: previsto un significativo rinforzo dei venti da nord-est su pianura e costa fino a forti specie nel pomeriggio lungo la costa e la pianura limitrofa.

Previsioni

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che dalle ore 10 di domani alla mezzanotte di mercoledì 17 aprile dichiara la fase operativa di "attenzione" per vento forte su costa e pianura. Per quanto riguarda invece il rischio valanghe, viene dichiarata cessata la fase operativa di "attenzione" e il ritorno alla normalità per il territorio antropizzato della zona Mont-1(Dolomiti) e Mont-2 (Prealpi). Previsto anche un brusco calo delle temperature.