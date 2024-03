Maltempo, Bottacin: «Prosegue il monitoraggio ma l'emergenza è alle spalle»

L’assessore regionale all’ambiente e protezione civile Gianpaolo Bottacin questa mattina ha presieduto l’unità di crisi per il maltempo. Nel corso della riunione è emerso che la situazione va normalizzandosi e che la perturbazione prevista tra domenica e lunedì, al momento, non desta particolari preoccupazioni in quanto catalogata come “evento moderato”. Sarà, comunque, monitorata la situazione fino a domenica, soprattutto nelle zone lungo il Fratta Gorzone, Rotolon e nella parte finale del Po, dove stanno arrivando le ondate di piena, effetto delle precipitazioni dei giorni scorsi.

«Ringrazio tutte le persone, tecnici e volontari, che hanno lavorato per far sì che gli effetti dell’ondata di maltempo fossero gestiti in massima sicurezza – ha sottolineato l’assessore Bottacin -. Al momento sono attive solo un paio di squadre della protezione civile regionale per il monitoraggio nel padovano e nel vicentino, per il resto sono in campo ancora alcune squadre comunali di volontari. Ho disposto che, per ogni evenienza, l’unità di crisi rimanga aperta fino a lunedì ma possiamo affermare che l’attività è quasi chiusa».