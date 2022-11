Maltempo, caduti 40 millimetri di pioggia da stanotte. In campo i mezzi di Acegas per il fogliame

Ad ora gli idrometri segnano oltre 40 mm di pioggia giornaliera. Quantitativi che finora il sistema comunale sta gestendo mediamente bene. I mezzi di AcegasApsAmga sono in strada per la pulizia da foglie e detriti in modo da far lavorare al meglio caditoie e condotte idriche: «Questi mezzi non possono essere ovunque e il vento porta foglie e detriti ovunque, per questo è importante la collaborazione di tutti - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Chi può tenga in ordine le caditoie davanti la propria abitazione, anche il senso civico ci aiuta a gestire meglio la situazione. Grazie per la collaborazione. La centrale operava è a disposizione per emergenze».

Zaia

Nel frattempo il presidente della Regione Luca Zaia sta seguendo personalmente l’evoluzione dell’ondata di maltempo. È in costante contatto con l’assessore alla Protezione civile regionale Gianpaolo Bottacin, i vertici tecnici e gli altri uffici interessati per essere informato sulla situazione. I tecnici della Protezione civile segnalano che tutta la costa veneta è stata duramente colpita dal maltempo registrando anche difficoltà per l’afflusso dei corsi d’acqua in mare. Nel pomeriggio è prevista un’attenuazione dell’impatto nel tratto da Bibione a Venezia mentre si registrerà ancora vento forte in quello da Chioggia al Delta del Po. Un evento atmosferico particolarmente intenso si registra nella zona di Rovigo, con particolare incidenza a sud della città. L’attenuamento delle piogge è previsto soltanto nel pomeriggio e in tarda serata dovrebbero cessare anche i venti forti.