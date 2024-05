Bacchiglione, la piena prevista a mezzanotte

«Il Bacchiglione ha superato la quota dei 6m a Vicenza quindi siamo in attesa di un passaggio della piena su Padova che oltre tutto tiene alti i livelli di canali e fossi e mette quindi in difficoltà la rete di deflusso locale», ha spiegato il vice sindaco Andrea Micalizzi nel pomeriggio. Ci sono locali interrati, circa 150 gli interventi. In Via Santi Sebastiano a Brusegana e via Chioggia ci ancora problemi. In via Chioggia e via Candiano ancora chiusi i sottopassi. Un albero è caduto in via Colombo nel pomeriggio mentre poco dopo le 21 è accaduto lo stesso anche in via Facciolati, all'altezza del ponte di Voltabarozzo. Sul posto i vigili del fuoco, si sta attuando il senso alternato per le automobili. Questo per quanto riguarda Padova. A preoccupare più di tutto è comunque il fiume.

E si vede chiaramente che il livello del Bacchiglione è molto superiore al solito. Lo avranno certo notato anche i tanti automobilisti che hanno transitato non solo a Padova sopra il Bassanello, ma anche chi è passato sul ponte di Tencarola. Lo stesso chi abita a Selvazzano. Nel comune i disagi si sono registrati sopratutto nelle zone interne e agricole. Addirittura, preoccupati dal maltempo, è stato frettolosamente spostato il bestiame che da qualche giorno pascolava nella zona di via Vegri. Il livello del fiume si è alzato talmente che in alcuni punti l'acqua è uscita leggermente dagli argini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molti canali di scolo sono talmente intasati tanto che l'acqua ha invaso e allagato diverse strade interne. L'allerta rossa rimane per tutta la notte. Non accadeva dal 2010 che il fiume non raggiungeva questi livelli. Come si vede anche chiaramente dal video, girato nel tardo pomeriggio, il livello è considerevole. Si conferma il passaggio della piena attorno a mezzanotte.

Anche nella frazione di Monteortone, ad Abano, è caduto un albero di fronte all'hotel Reve. Problemi ben più gravi si erano già registrati la notte scorsa, quando molte famiglie si sono viste l'acqua entrare in casa, non solo negli scantinati e nei garage. Stessa situazione si è vissuta nella frazione di Monterosso. Per questo c'è preoccupazione se nelle prossime ore dovesse continuare a piovere con insistenza.

Nel comune di Montegrotto il tratto di via Aureliana compreso tra via Marza e Tiberina è chiuso per allagamento. Per questo motivo l'autobus di linea è stato deviato direttamente su via Roma. Sono state chiuse anche via don Gnocchi e via Salvo d'Acquisto, anche in questo caso perchè è tutto allagato. Anche via Campagna Bassa è allagata ma parrebbe ancora transitabile, seppure con molta prudenza.