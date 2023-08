Maltempo, Banca Patavina stanzia un plafond da 10 milioni di euro per chi ha subito danni

Bcc Patavina ha deliberato di stanziare un plafond a condizioni agevolate di 10 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle aziende dei territori di propria competenza colpiti dai danni del maltempo.

Maltempo

I nubifragi che nei giorni scorsi hanno flagellato alcuni Comuni padovani e della Riviera del Brenta hanno causato danni ingenti a privati e aziende e hanno provocato una gran mobilitazione delle Istituzioni, delle forze dell’ordine e della Protezione civile per ripristinare situazioni molto gravi in tutto il territorio. Nubifragi e grandinate violente hanno travolto auto, abitazioni e strutture, provocando danni ingenti a tal punto da indurre i Governatori di Veneto e Lombardia a richiedere lo stato di emergenza e di calamità per le zone agricole. Dichiara Giammaria Amato, direttore centrale area mercato di Bcc Patavina: «Proprio come già fatto in occasione della mareggiata che ha colpito a fine anno il litorale di Sottomarina e Chioggia il plafond deliberato in questa occasione prevede lo stanziamento di una linea di credito agevolata, della quale potranno beneficiare tutte le famiglie e le imprese che dimostreranno l’entità dei danni subiti e forniranno il preventivo degli interventi da attuare. Sarà possibile usufruire di un importo massimo di 30 mila euro per le famiglie e di 50 mila euro per le imprese. La forma tecnica è quella del mutuo chirografario con scadenza massima 36 mesi (rate mensile, trimestrali, semestrali), ad un tasso fisso agevolato e una spesa di istruttoria molto agevolata per i non soci e completamente azzerata per i soci della Banca». Tutte le informazioni e la consulenza necessaria potranno essere fornite in ciascuna delle 38 filiali della Banca, soprattutto in quelle che presidiano territori colpiti dal maltempo.

Prevenzione

Oltre a offrire un aiuto subito per ripristinare i danni e ripartire, Banca Patavina si è attivata anche nel settore della prevenzione. «Banca Patavina sta investendo da anni nel settore assicurativo – spiega Amato - dando sempre maggiore impulso alla promozione di una cultura assicurativa. Abbiamo innovato anche il modello di consulenza assicurativa proprio per fare chiarezza e per assistere meglio soci e clienti. Importante per noi trasmettere una crescente consapevolezza nella gestione di rischi che potrebbero mettere in ginocchio la stabilità finanziaria di molte famiglie».