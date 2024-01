Il maltempo fa slittare a domenica l'arrivo della Befana

Visto il maltempo previsto per sabato, viene rimandata a domenica al 7 gennaio a Montegrotto Terme la festa in piazza Mercato per l’arrivo della Befana che porterà calze di piene di dolciumi alle bambine e ai bambini presenti. La festa della Befana in pizza Mercato nel pomeriggio di domenica sarà accompagnata dalla musica e dall'esilarante animazione di Radio Company. Per concludere in modo magico ci sarà uno spettacolo piromusicale che renderà la giornata indimenticabile.

La festa sarà anche l’occasione per la premiazione del concorso «La più bella vetrina del Natale 2023». Il primo premio va al bar «Night and day» di Lorella Marchi, Nicola Marcolongo e Michela Babetto di via Plinia 2. Grazie ai 370 voti dei cittadini sulla pagina Facebook del Comune si aggiudicano il laptop portatile Microsoft Surface 5 Pro. Il «barbiere delle terme» di corso delle Terme 65 A con 303 voti si è aggiudicato il secondo posto e riceverà un iPad. Il negozio «Bimbi belli» di corso Terme 80, vincitore del concorso dell’anno scorso, quest’anno con 280 voti si aggiudica il terzo posto e avrà un ingresso alle piscine e alla Spa dell’Hotel Preistoriche.

«L’iniziativa dell’amministrazione - afferma l’ideatrice del concorso, la consigliera Silvia Boaretto - punta a stimolare i commercianti affinché con le loro vetrine contribuiscano a creare un’atmosfera accogliente a Montegrotto Terme durante le vacanze di Natale. Pensiamo che sia importante dare valore e risalto al commercio locale e siamo molto felici che l’iniziata, accolta con entusiasmo, sia riuscita bene»