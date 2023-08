Danni da maltempo, il dipartimento di prevenzione emana linee guida per lo smaltimento amianto

La Direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria di Regione del Veneto ha inviato una circolare di chiarimento a tutti i direttori generali, i direttori sanitari e quelli dei dipartimenti di prevenzione di tutte le aziende sociosanitarie (ULSS) del Veneto rispetto al tema della demolizione e rimozione dei materiali contenenti amianto a seguito degli eventi atmosferici straordinari accaduti in territorio regionale nell’ultimo periodo.

Come operare in emergenza

Il documento siglato contiene importanti chiarimenti e indicazioni per operare in emergenza, riducendo i termini di silenzio assenso al minimo, e con uno sforzo importante per supportare di chi ha subito danni per i fenomeni atmosferici avversi occorsi nelle ultime settimane. Si ricorda infatti che, trattandosi di situazioni eccezionali, l’intervento di recupero può avvenire anche senza il pronunciamento dell’azienda Ulss di riferimento, consentendo ai cittadini di poter rapidamente affrontare le riparazioni, a partire da tre giorni dopo l’invio della comunicazione. La circolare precisa infine che, a partire dal presupposto che la salute di lavoratori e proprietari di immobili non va messa in dubbio, è stata trovata una soluzione emergenziale per sostenere concretamente quanti hanno necessità di effettuare lavori di ripristino e smaltimento di materiali dopo avere subito danni dalle avverse condizioni meteo.