Villa Contarini, la conta dei danni non finisce più. Altri alberi caduti

Dopo il maltempo di ieri che ha colpito nuovamente (e duramente) Villa Contarini, oggi 28 luglio sono stati riscontrati ulteriori danni al patrimonio arboreo del parco. Dai sopralluoghi effettuati assieme al personale della società che gestisce il Complesso Monumentale di Piazzola sul Brenta è emerso, infatti, che altri 7 alberi sono stati danneggiati, tra cui un cedro del Libano, nel lato ovest del parterre anteriore della Villa.

Calzavara

“La grave ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito diverse aree del Veneto, non ha risparmiato il parco storico vincolato a Villa Contarini – ha commentato l’assessore regionale al Patrimonio, Francesco Calzavara -. Questa mattina sono continuate le attività di censimento e di verifica dei danni da parte della ditta specializzata incaricata dalla Regione del Veneto, che a breve potrà, salvo ulteriori fenomeni naturali, fornire un quadro generale della situazione per pianificare gli interventi. L’obbiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza il parco, per consentirne una veloce riapertura al pubblico, così come una manutenzione puntuale su molti esemplari arborei, che pur avendo resistito a madre natura, hanno riportato significativi danneggiamenti”.