Maltempo, Zaia: «Il Veneto salvato dai bacini di laminazione e dalle opere idrauliche»

Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, insieme all'assessore Giovanni Bottacin, ha fatto il punto sulla situazione delle varie province in grave difficoltà a causa delle precipitazioni di questi giorni. Soprattutto quella di Vicenza è in grande difficoltà, ma anche nel padovano non sono mancati i problemi.

Zaia ha rassicurato sulla situazione, nonostante le difficoltà: «Il Veneto oggi è attenzionato, non solo il vicentino ma anche il padovano. Questa alluvione, senza le opere fatte, avrebbe causato davvero disastri. Vicenza ad esempio, senza questi interventi, avrebbe ricevuto tre milioni di litri di acqua in più. Io ricordo quanto abbiamo tribolato per fare le opere, spiegando ai cittadini l'utilità di questi interventi. I bacini di laminazione stanno lavorando bene in tutte le province e ne faremo di certo altri. Il Veneto si presenta come modello nazionale, che dice che dove siamo intervenuti ce la giochiamo fino in fondo con la natura. Invece che dare contributi dopo, il Governo dovrebbe invece intervenire prima. Siccome è l'uomo che ha devastato i territori, si deve intervenire con opere idrauliche per essere in grado di contenere questi fenomeni. Invece che pompare l'acqua dopo noi lo facciamo prima. Ma abbiamo bisogno di un altro miliardo di euro per fare le opere che servono. E i collaudi, come si vede, li facciamo in situazioni reali, con l'acqua vera. Spero si apra la ferrovia, siamo isolati verso Milano, Schio e il trevigiano, da Vicenza. Ma spero si vada verso la normalità. Inutile dire che c'è il decreto di stato di crisi, poi vediamo se Roma ci darà i soldi. Ce ne dovrebbero ancora tanti, ma non sono mai arrivati. L'unità di crisi è aperta e operativa. Evitiamo invece gesti eorici, si eviti di andare sopra gli argini o vicini ai fiumi. Ad ora non c'è nessuno che si è fatto male, con mille volontari operativi c'è sempre rischio».

L'assessore Giampaolo Bottacin ha spiegato poi che i fenomeni dovrebbero attenuarsi. «Se oggi si attenueranno i fenomeni, ci attendiamo ci sia un rientro alla normalità. Qualche ora fa è transitato il Bacchiglione da Vicenza, qualche problema anche sul Bisato. Lavoriamo insieme con i Vigili del Fuoco, nel vicentino sono arrivati volontari della protezione civile anche da altre province».