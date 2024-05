Esondazione del Muson dei Sassi, Zan: «Dalla Regione servono fatti, non parole»

«Esprimo solidarietà alle comunità di Camposampiero, Massanzago e Borgoricco colpite dall’esondazione del Muson dei Sassi, che ha provocato danni pesanti a famiglie e imprese»: Alessandro Zan, deputato padovano e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, entra nel dibattito sul maltempo che ha flagellato l'intero territorio.

Alessandro Zan

E lo fa lanciando un preciso attacco: «La Regione Veneto si attivi subito per continuare opere infrastrutturali urgenti contro il dissesto idrogeologico, come la realizzazione di una diaframmatura di tenuta idraulica lungo l’argine sinistro del fiume e aumentare la capienza delle vasche di laminazione a nord di Castelfranco Veneto. Servono fatti, non parole: è la Regione ad avere le competenze su questi temi, ed è dunque la Regione a dover intervenire».