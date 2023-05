Benvenuti mamma e papà, l'evento per tutti i 662 bambini del paese

Torna ad Albignasego l’atteso appuntamento con “Benvenuti mamma e papà”, in programma sabato 20 maggio dalle 9.30 alle 12.30 presso il Palazzetto Fantino Cocco di Albignasego. Un momento di festa dedicato a tutti i genitori dei 662 bambini da 0 a 3 anni residenti nel Comune, un’occasione per presentare, in un unico spazio, i tanti servizi che il territorio offre alle famiglie. Saranno presenti 17 diversi stand: accanto ai Servizi sociali del Comune ci saranno il nido comunale Marco da Cles, le scuole d’infanzia e i nidi integrati, alcune associazioni di promozione sociale e cooperative oltre a tre diverse associazioni sportive del territorio. L’ingresso è libero e per tutta la mattinata il Centro per l’affido familiare Padova Ovest propone il laboratorio creativo I colori dell’amicizia dedicato ai più piccoli: un’occasione per sensibilizzare verso un’opportunità, quella dell’affido familiare, che arricchisce sia i minori sia le famiglie ospitanti.

Anna Franco

“L’evento – spiega l’assessore alla Famiglia Anna Franco – nasce proprio con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi per la famiglia: il nostro territorio è davvero ricco di iniziative in questo senso perché ai servizi proposti dal Comune si affiancano quelli del vivace tessuto di associazioni, con cui c’è un dialogo costante”. L’impegno dell’amministrazione, che è valso la certificazione di Comune Amico della Famiglia, si esplica in più direzioni: allo sportello famiglia, servizio gratuito di supporto e orientamento ai servizi del Comune per l'infanzia e l'adolescenza che nel 2022 ha registrato oltre 400 accessi, si affiancano altre iniziative significative e molto apprezzate come lo spazio di ascolto gratuito dedicato ai genitori e agli insegnanti delle scuole dell’infanzia. E’ stato inoltre istituito il Comitato di consultazione della famiglia, che avrà il compito di esprimere pareri consultivi sui provvedimenti comunali riguardanti le politiche familiari e potrà proporre iniziative specifiche sui temi sociali e in particolare sulle iniziative destinate a giovani, famiglie, anziani, con il coinvolgimento di associazioni e professionisti del territorio.

Il kit

Ai nuovi nati viene inoltre donato un “kit di benvenuto” con prodotti utili e le indicazioni relative ai servizi presenti nel territorio: 200 i kit consegnati nel 2022. La spesa destinata complessivamente a nidi integrati e scuole dell’infanzia non statali sfiora nel complesso il mezzo milione di euro: 91 mila euro a sostegno del costo delle rette per i 152 bambini iscritti ai cinque nidi integrati e oltre 382 mila euro per i 638 bambini iscritti alle scuole dell’infanzia, con un aumento – nell’anno scolastico in corso – da 500 a 600 euro del contributo ordinario annuale per ogni bambino iscritto.