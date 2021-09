Mancano chef e barman alle Terme, Consesercenti lancia l'allarme

Non solo stagionali: tra chef, maître e barman sono tantissime le figure che ancora mancano all’appello nel mondo della ristorazione e della ricezione padovana. E il problema, purtroppo, non si è risolto con il finire della stagione estiva. Anzi. E' l'allarme lanciato da Confesercenti: «Con il secondo lockdown» spiega Fabio Legnaro, referente Fiepet Confesercenti di Padova e titolare dell’Antica Trattoria Ballotta, abbiamo perso molti lavoratori specializzati, che con la cassa integrazione non trovavano soddisfazione economica e così si sono spostati verso altri settori.

Professionisti

«Non parliamo di manovalanza, ma di professionisti: chef de partie, chef de rang, maître, barman. Figure altamente specializzate, che abbiamo perso con la chiusura e che ora stiamo facendo molta fatica a ritrovare. A me queste figure servirebbero tutte, ma in qualche modo ci riusciamo a gestire grazie alla conduzione familiare. Altri colleghi mi segnalano che, oltre alle posizioni già citate, mancano anche tecnici che riparano le cucine, intervenendo sull’elettronica e sulla meccanica delle macchine» chiude Legnaro.

Alberghi

La situazione è forse anche più grave negli alberghi, in particolare quelli della zona termale, dove l’alta stagione inizia a ottobre. L’AbanoRitz Hotel Terme, ad esempio, segnala che sta cercando camerieri, chef de partie, chef de rang e un barman. «Sto rinunciando ad alcune prenotazioni perché non ho abbastanza personale» spiega Ida Poletto, titolare dell’AbanoRitz «e purtroppo non è un problema contingente. Per noi l’alta stagione sta arrivando ora e siamo in una situazione molto difficile. Non è facile trovare figure specializzate e quando le troviamo non è facile nemmeno trovare un accordo soddisfacente per noi e per loro. Soprattutto in un momento come questo servirebbero soluzioni contrattuali nuove, che mettano gli imprenditori nelle condizioni di offrire ai lavoratori una migliore soddisfazione economica».