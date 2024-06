Mancano 30 scrutatori a 24 ore dal voto, l'amministrazione a caccia di "volontari" per riempire i seggi

A meno di 24 ore dalle elezioni europee, Padova è senza 30 scrutatori. Oggi, 7 giugno, l'amministrazione ha pubblicato un avviso sui canali istituzionali e sul sito del Comune, con cui annuncia la ricerca di scrutatori e scrutatrici. Per le prossime elezioni europee, il cuo voto è previsto domani e domenica 9 giugno, Palazzo Moroni ha necessità di scrutatrici e scrutatori. Per aderire è sufficiente fare richiesta attraverso la presentazione di un modulo, all'ufficio competente. La richiesta da presentare è il modulo per iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio, che deve essere trasmesso con una delle seguenti modalità: direttamente all'ufficio elettorale presso piazza Capitaniato, 19 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico oppure via email all'indirizzo elettorale@comune.padova.it con allegata una copia di un documento di identità valido: «Non ce l'aspettavano, perché avevamo una lista lunga ma sono arrivate delle defezioni e qualcuno non ha invece mandato la conferma, però sicuramente riusciremo a coprire tutti i 216 seggi» garantisce l'assessora ai servizi demografici, Francesca Benciolini.