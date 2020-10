Mani tese, campagna "Molto più che un pacchetto regalo": ricerca di 300 volontari sul Padovano

Il modo migliore per concludere un anno difficile? Trascorrerlo in modo solidale. È la proposta di Mani Tese, anche quest’anno impegnata nella campagna di raccolta fondi natalizia "Molto più di un pacchetto regalo" in collaborazione con la Feltrinelli. Per realizzarla, Mani Tese cerca 300 volontari e volontarie a Padova che abbiano voglia di dedicare qualche ora del proprio tempo per impacchettare regali presso le librerie la Feltrinelli dal 1 al 24 dicembre 2020 e sostenere così i progetti dell’Ong a favore dei bambini e delle donne vittime di violenza, trafficking e sfruttamento in Guinea-Bissau.

Costante pericolo

Sul sito www.manitese.it, nella pagina dedicata alla città è possibile visionare la lista delle librerie interessate. «In un mondo ancora percorso dall’emergenza Covid, chi vive in un contesto di povertà estrema, come quello di uno dei Paesi più poveri dell’Africa, sperimenta l’emergenza tutti i giorni - afferma Giovanni Sartor, Responsabile della Cooperazione Internazionale di Mani Tese - A vivere in costante pericolo sono soprattutto le persone più vulnerabili come i bambini e le donne, vittime di violenza, trafficking e sfruttamento. Siamo molto preoccupati – aggiunge Sartor - Con l’impoverimento diffuso causato dagli effetti del Coronavirus, la condizione di queste persone non potrà che peggiorare». "Molto più di un pacchetto regalo" è un’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi natalizia di Mani Tese realizzata in collaborazione con laFeltrinelli. La campagna, giunta ormai alla sua XIV edizione, quest’anno interesserà 43 città e più di 80 librerie in tutta Italia. I 300 volontari e volontarie che parteciperanno alla campagna confezioneranno libri e oggetti acquistati dai clienti delle librerie laFeltrinelli nel periodo prenatalizio (dal 1 al 24 dicembre 2020). I fondi raccolti andranno a sostegno dei progetti di Mani Tese a favore delle donne e dei bambini vittime di violenza, trafficking e di sfruttamento in Guinea-Bissau.

Come partecipare

Partecipare a “Molto più di un pacchetto regalo” è semplicissimo: è sufficiente avere 16 anni compiuti e almeno 4 ore di tempo da dedicare all’attività di volontariato. È possibile iscriversi direttamente on line. L’esperienza di volontariato avverrà in sicurezza secondo le norme anti Covid-19. La Guinea-Bissau è uno dei Paesi più poveri dell’Africa Occidentale. Nel 2019 si colloca al 178° posto su 188 per Indice di Sviluppo Umano, e ancora oggi il 67% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. In un simile contesto, causato dall’instabilità politica e da una grave carenza di lavoro e di risorse, gli episodi di sfruttamento e di violenza sulle persone più indifese, come le donne e i bambini, sono purtroppo all’ordine del giorno. Mani Tese è impegnata in Guinea-Bissau da oltre 40 anni con progetti di cooperazione che prevedono in modo trasversale la protezione dei soggetti più vulnerabili, in particolare di bambini e donne vittime di violenza, sfruttamento e trafficking.