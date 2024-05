Occupazione con le tende al Bo, Donazzan agli studenti pro Palestina: «Violenti prevaricatori»

«Tutta la mia vicinanza alle Rettrici dell’Università di Padova e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, al Rettore dell’Università Iuav di Venezia e a tutti i docenti e studenti che hanno subito disagi nell’esercizio dei diritti all’insegnamento e all’apprendimento a causa di violenti prevaricatori che hanno occupato le nostre Università. Risale a ieri sera l’ultima occupazione all’Università Iuav di Venezia. Provocazione, violenza verbale e fisica, sopraffazione: questo è quello che stanno facendo sedicenti studenti, gruppi politicizzati irrispettosi di cosa sia il diritto allo studio e il rispetto delle regole». Così l’assessora all’Istruzione della Regione del Veneto con delega all’Università Elena Donazzan, che attacca frontalmente gli studenti, escludendo quindi i prinicipi di libertà e demicrazia, sulla carta sacri anche per la poltica. Non quella dell'assessora Donazzan.

La violenza

«Ciascun cittadino oggi dovrebbe ribellarsi ed indignarsi di fronte a questa violenza che riporta ai tempi bui della sovversione. Sappiamo che l’unico obiettivo di questi violenti è quello di cogliere una foto, un video dove i nostri poveri servitori delle Forze di Polizia e dell’Ordine sono costretti a difendersi passando poi per aggressori ad opera di una propaganda studiata nel dettaglio» continua Donazzan.

I diritti

«Noi siamo la società dei diritti e dei doveri, rappresentiamo le Istituzioni richiamando fino in fondo al rispetto di diritti e doveri. Nessuna tolleranza per questa intolleranza. Grazie alla Rettrice Daniela Mapelli dell’Università degli Studi di Padova, alla Rettrice Tiziana Lippiello dell’Università Ca’ Foscari e al Rettore dell’Università Iuav di Venezia Benno Albrecht per il coraggio dimostrato di fronte alle minacce più assurde e per la fermezza nel mantenere vivi e saldi i legami tra le nostre Università veneziane e il mondo scientifico di Israele. Venezia è città dalle profonde radici ebraiche ed il legame di amicizia tra Venezia e Israele non deve essere messo in alcuna discussione, meno che mai da chi giustifica la prevaricazione contro il diritto allo studio».