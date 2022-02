Sit-in per la pace in Ucraina, scendono in piazza studenti e sindacati

Pace tra Russia e Ucraina. Lo chiedono prima di tutto i più giovani, gli studenti di Udu e Rete degli studenti medi che hanno organizzato un sit-in con Anpi e i sindacati confederali.

Il sit-in

Si terrà alle 15.30 di sabato 26 febbraio in piazza Capitaniato. Tantissime le associazioni che hanno aderito. «Quello che sta succedendo in Ucraina è sconvolgente, è il momento di mobilitarsi per dire no alla guerra e fermare questo terribile conflitto armato - dicono gli studenti - Come studenti non possiamo stare a guardare, i luoghi del sapere devono essere prima di tutto presenti per sostenere il popolo ucraino e chiedere la fine del conflitto. Non ci fermeremo a Sabato, ma saremo presenti anche Domenica in piazza con "Ucraina Insieme", coglieremo ogni occasione per affermare che ripudiamo la guerra in tutte le sue forme. Il mantenimento della pace deve essere prioritario per tutte le Istituzioni, e la piazza di domani 26 Febbraio lo ribadirà fortemente».