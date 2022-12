Sui muri del centro i nomi dei giovani iraniani impiccati dal regime

Da circa tre mesi hanno avuto inizio in Iran con una serie di manifestazioni e iniziative, le protesta contro il regime. La risposta delle autorità è stata fortemente repressiva, sia nelle piazze che poi nell'andare a prendere con la forza le persone che hanno partecipato alle proteste. E' proprio di questi giorni la notizia di impiccagioni e condanne a morte di giovani manifestanti arrestati e poi condannati dopo essere stati sottoposti a processi sommari. Ma a quanto si apprende da agenzie di stampa e organizzazioni umanitarie, neppure questo ha fermato i manifestanti. L'eco di queste drammatiche vicende è inevitabilmente arrivato fino da noi, le immagini delle madri che piangono i loro figli giustiziati stanno facendo il giro del mondo. In via Vincenzo Stefano Breda e in altre vie del centro storico di Padova sono spuntati dei piccoli manifesti sulle colonne dei porticati che ricordano quanto di drammatico sta accadendo in Iran, con i nomi di alcuni dei giovani che sono stati impiccati. La manifestazioni hanno avuto inizio dopo la morte in carcere, a metà settembre, di Mahsa Amini, una giovane donna arrestata a Teheran perché non indossava in maniera corretta il velo. Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite negli ultimi tre mesi il regime ha arrestato 14mila persone e ne avrebbe uccise quasi cinquecento.