In carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, Cacco incontra alla Giudecca Papa Francesco

«È con immensa gratitudine che le detenute del laboratorio di sartoria insieme a tutto il personale della cooperativa sociale le consegnano questo dono confezionato con le nostre mani». Sono le parole che Manuela Cacco ha pronunciato verso Papa Francesco, che ieri 28 aprile ha fatto visita alle detenute della Giudecca. La tabaccaia 61enne padovana, sta scontando la sua pena a 16 anni per il concorso nell’omicidio di Isabella Noventa (segretaria di Albignasego il cui corpo non è stato mai trovato) con Freddy e Debora Sorgato e da tempo ha avuto accesso dal Tribunale di Sorveglianza al lavoro diurno fuori del carcere. La data fissata per il suo rilascio definitivo sarebbe il 9 febbraio 2031, ma potrebbe uscire molto prima. Da subito infatti ha collaborato con gli inquirenti e il suo comportamento da detenuta è stato considerato esemplare, riuscendo a godere quindi di permessi premio, già dall’anno scorso, e uscire dal carcere per impegnarsi come volontaria.

«Santo Padre porti nel cuore le nostre speranze»

La donna scelta per consegnare la papalina che le detenute del laboratorio di sartoria avevano realizzato nelle settimane scorse con il tessuto bianco proveniente dal Vaticano, ha fatto fatica a trattenere l’emozione, tanto che alla fine è scoppiata in lacrime per la gioia che aveva provato incontrando da vicino papa Francesco. «La sua visita inaspettata ci riempie di gioia. Le chiediamo Santo Padre - ha detto al pontefice facendosi portavoce delle lavoratrici del laboratorio di sartoria e di tutto il personale della cooperativa sociale Il Cerchio che lavora in carcere da quasi trent’anni - di portare con sé nel suo cuore le nostre speranze. Le assicuriamo le nostre preghiere per il suo alto ministero e per il suo cammino come guida spirituale».

La stretta di mano e le lacrime

Cacco, seduta su una delle panchine in prima fila, indossava un abito nero con una croce al collo e un cappotto rosso. Mani giunte, ha aspettato l’incontro con Francesco e quando è arrivato il suo momento ha aiutato il Papa a scartare la papalina, ha letto parole di speranza, trovando davanti a se il volto sereno e sorridente del pontefice. Poi la stretta di mano e le lacrime.