Sicurezza idraulica, importante intervento nella botte a sifone di Padova

Il Consorzio Bacchiglione ha effettuato la manutenzione della botte a sifone del canale Orsaro a Padova. L’intervento ha previsto l’ispezione e la pulizia delle condotte per verificare lo stato di salute della struttura e garantire le condizioni di sicurezza idraulica del territorio. I lavori, finanziati dalla Regione del Veneto, sono stati conclusi in tempo utile per l’avvio della stagione irrigua, al fine di favorire la distribuzione dell’acqua anche attraverso questo manufatto.

Botte a sifone

La botte a sifone del canale Orsaro è situata all’interno dell’area interportuale di Padova, in corrispondenza del tratto iniziale dell’idrovia Padova-Venezia. Il manufatto, risalente agli anni ’80, ha una lunghezza di circa 100 metri ed è costituito da due canne in calcestruzzo armato accostate con dimensioni di due metri d’altezza e un metro e mezzo di larghezza. La prima fase del progetto ha previsto la messa in asciutta del manufatto attraverso l’utilizzo di pompe di aspirazione del materiale e la successiva ispezione per valutare lo stato strutturale della botte. La seconda fase ha previsto la pulizia dei due condotti e dei due pozzi di ingresso e uscita con la rimozione dei detriti e altri rifiuti depositatisi nel corso del tempo. L’ispezione è stata fatta attraverso una strumentazione robot radiocomandata che ha permesso di valutare lo stato di salute della struttura. «Nonostante sia di più recente costruzione l’ispezione di questo manufatto era doveroso per la sicurezza della zona industriale di Padova. Fortunatamente non sono stati riscontrati ammaloramenti alla struttura, né problematiche come possibili infiltrazioni d’acqua dalle pareti. La botte a sifone del canale Orsaro sottopassa l’idrovia Padova – Venezia, permettendo così al canale consortile di distribuire la risorsa irrigua nelle aree a sud della zona industriale di Padova – afferma Paolo Ferraresso, Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione-. L’opera realizzata, che non era prevista nel progetto iniziale, ha l’obiettivo di migliorare l’assetto idraulico del territorio, garantendo le dovute condizioni di sicurezza per quest’area densamente urbanizzata. La zona industriale di Padova è molto importante per la rete consortile, in quanto è un nodo cruciale per la distribuzione della risorsa irrigua nei territori posti a sud di essa. Siamo soddisfatti di questa manutenzione straordinaria in quanto ci permette di tenere sempre monitorato il territorio e garantirne la sicurezza». L’intervento è stato finanziato dalla Regione del Veneto con i fondi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nell’ambito degli “interventi strutturali in rete minore di bonifica. Gestione degli invasi e diversione delle acque di piena nell’idrovia Padova – Venezia”.