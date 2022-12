Manutenzioni in centro storico, chiudono temporaneamente alcune vie

Per consentire dei lavori di manutenzione in centro storico, chiudono temporaneamente alcune vie, ecco quali.

Lavori

Per la posa di parapetti aerei presso un edificio, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Dietro Duomo, tratto compreso tra il numero civico 15 ed il numero civico 26, mercoledì 28/12/2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Dietro Duomo compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Dei Tadi e via Del Vescovado.

Bonifica

Per effettuare la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti delle utenze, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Giovanni Berchet, carreggiata con direzione da via E. Degli Scrovegni a via Carlo Rezzonico, da martedì 27 a venerdì 30/12/2022, dallo ore 8.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Giovanni Berchet, tratto compreso tra via E. Degli Scrovegni ed il numero civico 10, lato civici pari