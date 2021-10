«Tra pochi anni sarà la normalità avere una Rettrice»

La Rettrice Mapelli, appena insediata, evidenzia come quella che è per tutti una grande novità, avere una donna alla guida dell'Università, tra qualche anno non farà più notizia. «Le persone vanno valutate per la competenza. Non mi spaventa il grande impegno che mi aspetta»