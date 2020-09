Ventiquattro ore di sport e beneficenza con le "Stracittadine Virtual Edition"

Un evento di massa, ma senza assembramenti. Può sembrare un paradosso, ma è stata la forza delle “Stracittadine Virtual Edition”, che, dalle 00.01 alle 23.59 di domenica 20 settembre, hanno coinvolto oltre 3mila podisti: tanti infatti gli iscritti alle ore 12 della stessa giornata, quando è stata chiusa la possibilità di acquistare il pettorale. Niente percorsi prestabiliti, ma ognuno di loro ha potuto scegliere tra quattro differenti distanze (5 - 10 - 15 - 20 km): inviando il tempo e il tracciato completato entro lunedì 21 settembrea. E che l’evento fosse all’insegna della libertà di correre lo si capisce bene da un altro dato: oltre che dall’Italia le richieste di iscrizione sono giunte da altre 16 nazioni, anche all’altro capo del mondo, come l’Australia, il Brasile, gli Stati Uniti e la Cina.

Virtuali

«Quest’anno la Padova Marathon e le sue Stracittadine sono state virtuali e hanno dato a tutti la possibilità di correrle dove e come preferivano, perché la voglia di esserci non è certo venuta meno. L’importante, come sempre, è stato partecipare», ha commentato Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Sport, società organizzatrice. «Proprio per lanciare un segnale positivo anche in quest’anno difficile, abbiamo deciso di rilanciare con una ventiquattr’ore non stop a scopo benefico. E, a vedere quanto ampia e calorosa è stata la partecipazione, possiamo dire di aver colto nel segno». Lo stesso Destro si è trovato domenica mattina in Prato della Valle assieme a una nutrita schiera di testimonial, assieme per dare il simbolico via all’evento: con lui il prefetto di Padova Renato Franceschelli, il sindaco Sergio Giordani, il presidente della Provincia Fabio Bui, l’assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina, il presidente di Assindustria VenetoCentro Massimo Finco, il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Padova Rosario Rizzuto, il comandante provinciale dei Carabinieri Luigi Manzini, il vicario della Questura di Padova Claudio Mastromattei, il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono, il presidente di Promex Roberto Boschetto, il direttore di Promex Franco Conzato, il presidente di Ascom Padova Patrizio Bertin, il vicepresidente di Alì Supermercati Gianni Canella e molti altri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I percorsi

Molto gettonati, nel corso della giornata, i percorsi proposti assieme alla Provincia di Padova nei social, alla scoperta delle eccellenze naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio: la Treviso-Ostiglia, la Tergola-Muson dei Sassi, la via del Brenta, l’itinerario Bacchiglione-Ceresone, gli argini del Bacchiglione, la cosiddetta via del sale e dello zucchero, l’anello fluviale della Provincia, l’anello ciclabile dei Colli Euganei e il giro delle città murate. L’evento ha permesso di raccogliere fondi per il Centro Servizio Volontariato di Padova e per le onlus coinvolte nel Charity Program della Padova Marathon attraverso Rete del Dono (ma i progetti abbinati alla Stracittadina Virtual Edition resteranno aperti fino al 10 ottobre, per cui sarà possibile raccogliere e donare ancora). Mentre per quanto riguarda Padova Marathon e Half Marathon l’appuntamento non può che essere per il 18 aprile 2021.