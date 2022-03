Crisi energetica, Marcato convoca i rappresentanti delle categorie economiche

Si parlerà di caro energia in Regione. L’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato ha convocato per domani 3 marzo alle ore 15.00, in modalità videoconferenza, il Tavolo di concertazione delle categorie economiche.

Il tavolo

Dopo l’ultimo incontro dello scorso 27 gennaio, l’assessore Marcato, alla luce dell'attuale situazione internazionale segnata dalla crisi russo-ucraina con le preoccupanti conseguenze economiche per i rapporti economici con le imprese venete, ha deciso di convocare i rappresentanti di tutte le categorie economiche per un incontro di aggiornamento e confronto sulle iniziative da intraprendere a livello regionale. Nelle ultime settimane si sono susseguite manifestazioni di disagio da parte del mondo degli imprenditori per i rincari dei costi di gas e luce.