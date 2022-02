Marcato al congresso Cisl: «I sindacati sono portatori di legittime aspettative»

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato nella mattinata di venerdì 11 febbraio a Padova ha portato i saluti della Regione al terzo congresso Ust Cisl Padova Rovigo.

Il congresso

«Mi sono reso conto nel primo lockdown che c’era bisogno, per avere una interlocuzione forte col Governo centrale, di portare un nuovo modello di dialogo in Conferenza Stato Regioni, un nuovo modello di dialogo – ha sottolineato nel suo intervento - Quando abbiamo presentato le richieste relative sistema produttivo del Veneto, poi in larga parte accolte e diventate norma nazionale, come ad esempio le linee guida delle aperture di bar e ristoranti hotel, la forza di queste proposte era il fatto di essere del territorio. Proposte che abbiamo condiviso con i sindacati, con le associazioni di categoria e con l’intero sistema economico del Veneto. Ciò ci ha consentito di depurare la proposta da qualsiasi derivazione politica partitica, perché la proposta che arriva dal territorio è di per sè una proposta sana. E io credo che questo modello possa diventare vincente anche post pandemia». Marcato si è quindi soffermato sull’attuale ruolo dei sindacati. «Qualcuno immaginava un mondo senza corpi intermedi – sottolinea -. Sono convinto che non possa esistere quel mondo perchè impresa e lavoro sono assolutamente connessi. Oggi abbiamo in discussione in Consiglio la nuova programmazione Por Fesr, sono 2.060 milioni di euro cifra mai vista in Veneto. In tutta questa programmazione c’è il tema di sviluppo economico tanto quanto della coesione sociale, della sostenibilità sociale e ambientale dei nostri investimenti. E chi meglio di voi può essere portatore sano di legittime aspettative e proposte su questa programmazione? Vorremmo continuare a essere quel che siamo e a migliorare – ha concluso -. Nel 2021 il Veneto ha fatto registrare la crescita di PIL più alta d’Italia e il tasso di occupazione tra i più elevati. L’obiettivo è mantenere questi due parametri ma possiamo farlo solo lavorando assieme».