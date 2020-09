Marcato, la lettera di Fontana e "la resa" della sinistra

Dell’anomala campagna elettorale post pandemia si è soffermato evidenziando soprattutto un aspetto che non riguarda la Lega e Zaia ma gli sfidanti: «Un elemento di debolezza, e non lo dico con ironia. I partiti hanno rinunciato ancora prima di cominciare. Una democrazia funziona con la legge dei contrappesi. Se c’è una opposizione forte è bene per la democrazia. E’ un peccato che la sinistra abbia rinunciato a una candidatura forte. Se non candidi le prime linee contro Zaia, quando lo fai?»