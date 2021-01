Arpav, il dg Luca Marchesi diventa capo area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto

Luca Marchesi, direttore generale di Arpav, ha assunto il 13 gennaio l'incarico di capo area tutela e sviluppo del territorio della Regione del Veneto. Nel contempo lo stesso Marchesi è diventato Commissario straordinario di Arpav per il periodo necessario alla nomina del nuovo direttore generale dell'agenzia.

Luca Marchesi

Dal suo arrivo, lo scorso anno, Luca Marchesi ha avviato un innovativo percorso di rinnovamento e di riorganizzazione dell'agenzia, basato sulla condivisione, che si concluderà nei prossimi mesi. Afferma lo stesso Marchesi: «Continuerò in questa fase a guidare l'Agenzia, in veste di Commissario straordinario. Ciò consentirà di non interrompere né di rallentare in alcun modo i prossimi passaggi del nostro percorso, consolidando i nuovi assetti fino al momento di assumere nuove e definitive decisioni». Prima della guida di Arpav, Marchesi ha svolto importanti incarichi alla direzione di enti ambientali sia a livello regionale che nazionale, fra cui la direzione di Arpa Friuli Venezia Giulia, la presidenza di AssoArpa e la vicepresidenza del Sistema nazionale delle agenzie ambientali.