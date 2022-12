Il Marocco elimina anche Cristiano Ronaldo. Parte la festa in centro storico

Di nuovo festa grande per la comunità marocchina padovana. Dopo l'eliminazione del Portogallo di Cristiano Ronaldo, decine di gruppi si sono riversati in centro per festeggiare lo storico risultato della prima semifinale ad un mondiale per una squadra africana. Dopo il fischio finale dell'arbitro, che ha sancito la vittoria per 1-0 contro i lusitani, i marocchini hanno invaso le strade e le piazze. Circa un centinaio i tifosi scesi in strada finora nonostante la pioggia. Le stesse scene si erano già viste il 6 dicembre, quando il Marocco aveva vinto 2-1 contro il Canada (2-1 il risultato) e il 6 quando hanno eliminato la Spagna, guadagnandosi il passaggio agli ottavi dei mondiali qatarioti. Come in quell'occasione, anche oggi 10 dicembre i caroselli di auto e gruppi di fan marocchini hanno occupato le strade, sventolando le bandiere del Paese e intonando canti di gioia e senza creare nessun dirsordine.