Liste d'attesa per visite mediche, Martella interroga Schillaci: «Insostenibile la situazione nel padovano»

Il grave disagio dei cittadini di Padova e provincia che devono attendere anche fino a un mese per poter fare gli esami del sangue è stata portata all’attenzione del ministro della Salute, Orazio Schillaci. La situazione riscontrata nel Padovano appare paradigmatica di una tendenza diffusa sull'intero territorio regionale del Veneto. Per questo il senatore e segretario veneto del Partito democratico Andrea Martella ha depositato un’interrogazione in commissione per sapere se intenda assumerla, al fine di verificare gli elementi di criticità e assicurare il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza e l’accesso per i cittadini delle prestazioni per gli esami ematologici nelle strutture pubbliche e accreditate di Padova, nonché in quelle del più ampio territorio veneto’.

Martella

«Come segnalato a più riprese dagli organi di informazione - spiega Martella - ci sono una serie di criticità per chi deve fare gli esami del sangue nel territorio di Padova: i tempi si sono notevolmente allungati fino a tre o quattro settimane per esami di routine, tanto che migliaia di pazienti sono costretti a rivolgersi a strutture private a pagamento».

I costi

C’è poi la questione dei costi, strettamente collegata ai tempi della prestazione. «È abbastanza sconcertante che nell’ambito dello stesso laboratorio di analisi se si chiede la prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionali i tempi risultano di un mese, mentre se si paga di tasca propria sarebbe possibile effettuarli tutti i giorni. Se la situazione fosse confermata, sottolinea il senatore, «è evidente il pregiudizio nell’accesso al servizio sanitario pubblico per una prestazione base, in cui vengono privilegiati pazienti in grado di pagare in proprio gli esami del sangue, mentre restano pesantemente discriminate le fasce più deboli e a basso reddito»