«E' la mascherina il primo presidio antinfluenzale»

Sono numerosi i padovani a letto alle prese con i mali di stagione: «E' una influenza che preoccupa, soprattutto in età pediatrica, che è maggiormente colpita in questa fase. Siamo tornati al periodo pre Covid. Sono i normali virus influenzali che in questo periodo si fanno sentire», spiega il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, Giuseppe Dal Ben. «Abbiamo tolto delle protezioni individuali che ci hanno molto aiutato a tenere lontano i virus influenzali. Inoltre è importante vaccinarsi». In vista delle festività, e di conseguenza di tante occasioni in cui si starà insieme spesso in luoghi chiusi, Dal Ben consiglia. «Con buonsenso è giusto, se si vuole evitare la diffusione del virus, utilizzare la mascherina soprattutto nei luoghi chiusi».