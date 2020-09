Mascherine e borracce gratis per i giovani studenti: l'iniziativa

Il Comune di Albignasego ha distribuito gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole del territorio due mascherine di comunità (di stoffa) lavabili e riutilizzabili. Si tratta di un’ulteriore fornitura, oltre a quelle effettuate nei mesi scorsi ai residenti della Città, per venire incontro alle necessità legate all’avvio dell’anno scolastico.

Mascherine

Spiega il sindaco Filippo Giacinti: «L’iniziativa ha preso forma nelle scorse settimane quando ancora non era ben chiaro se le scuole sarebbero state messe nelle condizioni di fornire questi ormai fondamentali strumenti di protezione e ha visto lo sforzo economico di più operatori economici ai quali va il mio personale ringraziamento. Delle circa 4.800 mascherine, infatti, la metà è stata realizzata e donata al Comune dalla ditta Filippo B. di Filippo Buso, una sartoria artigianale del nostro territorio mentre l’altra metà è stata sponsorizzata da 15 attività commerciali, più una donazione privata, che assieme hanno sostenuto la spesa per l’acquisto presso la ditta Sartoria Sportiva di Altivole di un nostro concittadino. Ai bambini della scuola primaria è stata consegnata anche una borraccia in alluminio fornita da Acquevenete andando così a completare la fornitura a tutti gli alunni del territorio già iniziata mesi fa con la distribuzione ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado nell’ambito dell’iniziativa del comune di Albignasego e di Acquevenete “Scuola libera dalla plastica” per limitare l’utilizzo di materiale non riutilizzabile nel nostro territorio».

Sponsor

L’avvio dell’anno scolastico ha visto anche la donazione all’Istituto Comprensivo di tre lavagne magnetiche da parte della ditta Mobilferro di Trecenta (RO) che ha fornito banchi e arredi acquistati dal comune. Questo l’elenco completo degli sponsor che hanno sostenuto la spesa per le mascherine:

FILIPPO B. di Filippo Buso via delle industrie 31 int.b

CARTOEDICOLA DA NICOLA - via XVI marzo 25

FERRAMENTA RIGONI - Via Roma, 256/A

RIGONI LAB - Via Roma, 256

CLINICA DEL SORRISO DEL BAMBINO - Via Battaglia, 71/B C/O Centro Diemme

PANIFICIO BORTOLAMI - Via Roma, 43

TABACCHERIA GIOVANNA - Via Roma, 95

LA VALLE INCANTATA PARCO GIOCHI - Via Leonino da Zara, 26

CRISTALLI DI ZUCCHERO CAKE DESIGN - Via Europa, 11

CALZATURE GARON - Via Roma, 178

VICTORY ESTETICA di MATIè - Via 16 Marzo, 29

BOZZA ASSICURAZIONI - Via 16 Marzo, 7

NUCIBELLA INFISSI - Via Roma, 117

BALLON EXPRESS - Via Roma, 58

PASTICCERIA SETTE - Via 16 Marzo, 37

LA BOTTEGA DELLA FOTO - Via Roma, 246

MICHELA (donazione di un privato)

Conclude il sindaco Giacinti: «Ancora una volta Albignasego si dimostra una grande squadra! Ringrazio tutti gli operatori economici che hanno collaborato a questa iniziativa».