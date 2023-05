Maserà sceglie la continuità. Gabriele Volponi: «Dedico la vittoria alla mia famiglia e alla mia squadra»

Un plebiscito. Gabriele Volponi, 49 anni, imprenditore, come ampiamente pronosticato alla vigilia si conferma sindaco di Maserà di Padova. Alla fine il 70 % degli elettori ha votato la continuità. I cittadini del territorio gli hanno dato fiducia alla luce di cinque anni amministrati nel segno della concretezza, dell'impegno massimo verso la sicurezza e dell'attività svolta sul territorio a favore della collettività. Il confermatissimo primo cittadino di Maserà ha corso con la civica "Uniti per Maserà e Bertipaglia nella continuità". Elena Coppola, la sua antagonista, a capo della civica "Comunità e territorio", ha svolto un lavoro importante in paese nel corso della campagna elettorale, ma alla fine non ha potuto far altro che cedere l'onore delle armi.

Il vincitore

«Dedico questo successo alla mia famiglia che mi permette di fare l'amministratore, alla mia squadra con la quale ho un rapporto eccellente. Già da domani ci rimettiamo al lavoro consapevoli che c'è ancora tanto da fare per ottimizzare la qualità della vita della popolazione. Tra le opere più significative del prossimo quinquennio ci impegneremo a completare la Cittadella della Salute». Ma non è tutto: «Siamo concentrati sul nuovo palasport che può contare su un milione e mezzo già accantonato. Inoltre il nostro pensiero è rivolto al centro di aggregazione giovanile per il quale abbiamo già preso contatti con la parrocchia per il recupero dell’ex asilo in via Fiume, la nuova rotatoria sulla statale Adriatica all’incrocio con via Bolzani, già finanziata con 800 mila euro, il recupero a spazio pubblico della sala al piano terra dell’ex corte da Zara. Insomma, carne al fuoco non manca, tiriamo una riga su quanto fatto e pensiamo al futuro con rinnovato ottimismo». Il sindaco ha speso una parola anche per la sua "rivale" Elena Coppola: «Mi auguro che voglia fare una sana opposizione per il bene del paese. Maserà non ha bisogno di sterili polemiche, ma di fatti. Noi fin da subito siamo pronti a dare il buon esempio».