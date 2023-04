Addio al sorriso di Roberta Stecca, stroncata da un malore

Il 17 aprile è stata colta da un malore improvviso e non si è più ripresa. Mercoledì 26 aprile il suo cuore ha smesso di battere. E' morta Roberta Stecca, 53 anni, barista di Bertipaglia di Maserà di Padova. Il giorno del malore il bar di famiglia dove prestava servizio, che si affaccia sulla piazza di Bertipaglia era chiuso per turno e Roberta è rimasta a casa. E' uscita in giardino per rilassarsi un po' ed è stramazzata a terra. A notare quel corpo immobile è stato un vicino di casa che intuendo il dramma, ha chiamato subito i soccorritori.

L'agonia

Come riporta "Il Mattino di Padova" mercoledì 26 aprile la famiglia è stata informata che per Roberta non c'era nulla da fare. I familiari più stretti della donna hanno dato il loro assenso per l'espianto degli organi. Grazie a questo gesto d'amore altre persone in difficoltà potranno sognare una nuova vita. Quello che più fa male alle centinaia di persone che conoscevano e apprezzavano Roberta è che la vittima prima del malore fatale stava bene e non soffriva di particolari patologie. I danni provocati dal malore di fatto si sono rivelati irreversibili e non le hanno dato scampo.

Il bar Stecca

A Bertipaglia di Maserà il bar Stecca è un'istituzione Dietro il banco ci lavorava appunto Roberta con la mamma Alberta e le due sorelle. Un locale presente sul territorio e a gestione familiare da circa sessant'anni dove i clienti e gli avventori hanno sempre trovato cortesia e professionalità. Fino al 1992 anche il papà di Roberta, Alfredo, lavorava al bar, poi la sua morte ha privato la famiglia di un punto fermo di inestimabile valore. Non appena si è sparsa la notizia della morte, sono state innumerevoli le attestazioni di vicinanza pervenute alla famiglia. A cominciare da quella del sindaco Gabriele Volponi che conosceva personalmente la vittima e la apprezzava per il suo lavoro e la sua cordialità. Il funerale è previsto per domani, sabato 29 aprile alle 10 nella parrocchia di Bertipaglia.