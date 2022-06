A Reggio Calabria una statua dedicata al cestista padovano scomparso ad appena 21 anni

Il 18 giugno 1986 morì, in seguito ad un tragico incidente tra le strade cittadine di via Reggio Campi e via Possidonea Massimo Mazzetto, promettente atleta padovano della Cestistica Piero Viola. Promessa delle nazionali azzurre, morto ad appena 21 anni, Mazzetto è stato ricordato negli anni in svariati e significativi modi. Già una strada e un centro sportivo sono intitolati a lui. Ora, grazie al moto del Comitato Massimo Mazzetto e della comunità cestistica e sociale reggina e padovana, è pronta la nuova statua per ricordare la canotta numero 14 della Viola. Verrà inaugurata oggi 18 giugno alle 18 e verrà collocata nella nuova area del Waterfront di Reggio Calabria. Una statua dai tantissimi significati creata dall’artista Katrin Pujia, tutta da scoprire pronta a valorizzare il lungomare Falcomatà.