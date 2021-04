Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il nuovo direttore amministrativo è Massimo Romano

Il dott. Romano subentra a Luigi Antoniol, passato all'Ulss 3 Serenissima di Venezia: la nomina, effettuata dalla dg Antonia Ricci, ha di fatto considerato la rilevante esperienza maturata in ambito sanitario e in settori chiave, come ad esempio l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)

Massimo Romano è il nuovo direttore amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Con l’arrivo del dott. Romano la nuova Direzione dell’IZSVe è ora al completo. La nomina, effettuata dalla dg Antonia Ricci, ha di fatto considerato la rilevante esperienza maturata in ambito sanitario e in settori chiave, come ad esempio l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Massimo Romano

Friulano di Udine, 53 anni, laurea in economia e commercio, Massimo Romano è stato da settembre 2020 direttore amministrativo dall’Az. Zero della Regione Veneto, dal 2019 direttore del Dipartimento Pianificazione e gestione economico-finanziaria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, e dal 2015 direttore amministrativo e quindi direttore generale dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Precedentemente ha ricoperto incarichi dirigenziali presso enti sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il dott. Romano subentra a Luigi Antoniol, passato all’Az. Ulss 3 Serenissima di Venezia. Dichiara il dott. Massimo Romano: «L’Istituto è un’eccellenza della sanità nazionale e internazionale, con professionalità di alto profilo e una qualità della ricerca molto elevata, con tanti giovani di valore. Sebbene operi in ambito di salute pubblica, ancora pochi ne conoscono appieno gli obiettivi che comprendono la salute umana e animale secondo un’unica visione. Si presenta dunque come una realtà assolutamente non monotematica, che sono curioso di poter conoscere. Sicuramente troverò gli stimoli per contribuire a raggiungere traguardi prestigiosi».