Massimo Ruffa è il nuovo presidente degli autoriparatori di Confartigianato Imprese Padova. In tutta la provincia di Padova sono 1107 le imprese artigiane del settore autoriparazione per un totale di addetti pari a 3034 persone.

Il nuovo incarico

Originario di Campodarsego, classe 1968, è titolare della Ruffa Service Sas dal 2003, dopo un classico passaggio generazionale di impresa familiare: sin da piccolo, infatti, è stato coinvolto nell’azienda del padre, e, dopo gli studi obbligatori, si è specializzato come autoriparatore assumendo prima il ruolo di collaboratore familiare e infine quello di legale rappresentante. Nei suoi trent’anni di attività ha sempre dato priorità alla formazione e allo studio dell’innovazione dei metodi di lavoro nel campo dell’automotive, diventando un punto fermo, con master acquisiti nel tempo, anche per il gruppo FORD del quale è rivenditore e autoriparatore autorizzato. «Ringrazio Franco Silvestrin, che mi ha preceduto alla guida degli autoriparatori di Confartigianato Imprese Padova, per il lavoro svolto in questi anni – dice Ruffa -. Credo sia importante proseguire l’impegno sul fronte della formazione e della condivisione delle priorità. Secondo me più un dirigente è consapevole di come si sta evolvendo il nostro mondo dal punto di vista normativo, strutturale e di mercato, più possiamo essere d’aiuto all’intera categoria».