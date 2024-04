Master Unipd, è boom di iscrizioni: si studierà anche psicologia del traffico

Da antropologia medica a biodiritto e bioetica, da low-tech circular economy Europe-Africa a modelli, metodologia, ricerca e applicazione dell’intelligenza artificiale nel case management chirurgico, passando per sports cardiology e psicologia del traffico e della mobilità sostenibile: sono solo alcuni dei nuovi master e corsi di perfezionamento che fanno parte dell’offerta formativa approvata dall’Università di Padova.

Boom di iscrizioni

I corsi partiranno con l’avvio del nuovo anno accademico, a novembre 2024. La nuova offerta, 30 master, porta così il totale a 130, mentre gli 8 nuovi corsi di perfezionamento portano il totale a 22. Ad aumentare è anche il numero degli iscritti nell’anno accademico in corso: per la prima volta si è superata quota 3.000, di cui oltre 2.500 ai master, +12% nel totale rispetto all’anno accademico precedente. Spiega Marta Ghisi, delegata ai master e ai corsi di perfezionamento: «L’offerta di master e corsi di perfezionamento del nostro ateneo si conferma diversificata, multidisciplinare e caratterizzata da sbocchi e sviluppi professionali concreti, frutto di una particolare attenzione alle esigenze del territorio e di un legame, sempre più consolidato, dell’Università con il tessuto produttivo e sociale. Ci fa molto piacere non solo essere attrattivi in fase di iscrizione, con due iscritti su tre provenienti da un altro ateneo, ma anche mantenere le aspettative di chi frequenta i nostri corsi: secondo gli ultimi dati Almalaurea, a un anno dalla conclusione del master frequentato, l’87% si riscriverebbe allo stesso o a un altro del nostro ateneo».

Nuovi master

Questi i nuovi master approvati:

Andrologia, riproduzione e sessualità

Antropologia medica

Aritmologia ed Elettrofisiologia in età pediatrica e negli adulti con cardiopatia congenita

Assistenza infermieristica in area intensiva e dell'emergenza

Assistenza infermieristica, ricerca clinica e intelligenza artificiale in oncologia e cure palliative

Biobanche di Ricerca

Biodiritto e bioetica

Cardiopatie aritmiche rare: aspetti clinici, diagnostici e terapeutici

Case management chirurgico e gestione dei percorsi integrati tra territorio ed ospedale: modelli, metodologia, ricerca e applicazioni dell'intelligenza artificiale

Clinical product specialist e ricerca clinica nell’ambito dei regolamenti UE 2017/745 e 2014/536

Coaching Organizzativo: Leadership e Lifelong Learning

Creative arts therapies per il sostegno alla resilienza

Customized Lingual Orthodontics

La gestione multidisciplinare del paziente con mielolesione

Logopedia dell’area chirurgica, audiologica, otorinolaringoiatrica, ortodontica

Low-tech circular economy Europe/Africa

Management clinico dell'Ipertensione Arteriosa in Emergenza e Ambulatorio – CLIMA

Management delle cure primarie - Long Term Care dalla fragilità alla longevità

Nutrizione Umana, Educazione e Sicurezza Alimentare - NUESA

Patologia e medicina orale per le professioni sanitarie

Principi e tecniche avanzate di anestesie per chirurgia in urologia

Psicologia delle micro e maxi emergenze

Psiconeuroendocrinoimmunologia della gravidanza e della età pediatrica

Psychological skills in intercultural settings

Radiomics: tecniche avanzate di analisi quantitative delle immagini

Scienza e tecnologia del legno e dei prodotti legnosi

Scienze ortodontiche con tecnica ad arco diritto

Tecniche di acquisizione di risonanza magnetica cardiaca

Terapia Intensiva Pediatrica

Trattamenti dell'ipertrofia prostatica

Corsi di perfezionamento

Questi, invece, i nuovi corsi di perfezionamento approvati: