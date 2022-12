Unipd, è boom di iscrizioni ai master: +24% rispetto all'anno precedente

Aumentano le iscrizioni ai master e ai corsi di perfezionamento dell’Università di Padova. Un ottimo feedback per l’Ateneo patavino sia in entrata che in uscita: i master, infatti, vengono valutati positivamente da chi li ha frequentati.

Master

Iscritte e iscritti per l’anno accademico 2022/2023, che ha visto i corsi partire da qualche settimana, sono 2.688 (+24% rispetto all’anno precedente). I master sono stati scelti da 2.201 persone (+21%) e i corsi di perfezionamento da 487 (+39%). «Sono molto felice - afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova – che la nostra offerta formativa multidisciplinare e attenta alle esigenze del mercato del lavoro venga premiata. Degli 89 master e dei 17 corsi di perfezionamento appena partiti, infatti, 24 sono prime attivazioni: segno tangibile di come l’Ateneo, che proprio quest’anno festeggia 800 anni di storia lunga e gloriosa, continui a guardare avanti, anticipando le sfide future. Gli ottimi dati rappresentano per noi non un punto di arrivo, ma di partenza: continueremo a lavorare per mantenerci attraenti per chi vuole proseguire gli studi dopo la laurea». Aggiunge Marta Ghisi, delegata ai Master, Corsi di perfezionamento e Formazione permanente dell’Università di Padova: «Nove diplomate e diplomati master su dieci, secondo i dati Almalaurea a un anno dalla conclusione del proprio percorso post lauream, lo valutano efficace per il proprio lavoro e lo rifarebbero. Un risultato frutto di un eccellente lavoro di squadra: ringrazio docenti, direttrici e direttori dei corsi, il personale degli uffici senza il quale l’intera macchina non funzionerebbe e tutti coloro che hanno contribuito alla promozione della nostra offerta».

Offerta variegata

L’Ateneo di Padova è presente nel panorama accademico nazionale con una delle offerte lifelong learning più numerose e variegate: con corsi che coprono tutte le aree del sapere: dalla finanza al diritto e rapporti internazionali, dall’innovazione scientifica e trasferimento tecnologico alla salute, dal benessere psico-fisico all’ambiente e territorio e alla preservazione e trasmissione della cultura. I master e i corsi di perfezionamento dell’Università di Padova vantano anche un rapporto con il territorio estremamente forte, per esempio attraverso lo stage che porta le corsiste e i corsisti a confrontarsi con aziende, Imprese, Enti e Istituzioni nel territorio regionale, nazionale e internazionale, e a riportare successivamente nel mondo del lavoro quanto appreso in lezioni, seminari, workshop, creando in tale modo uno stretto e inscindibile vincolo tra l’Università di Padova e il tessuto produttivo e sociale.