Mater Femina lancia il progetto "Ragazze in campo": «Coltivare la terra per coltivare sé stesse»

Il progetto “Ragazze in Campo, coltivare la terra per coltivare sé stesse” nasce dalla forte volontà di Eugenia Fortuni, presidente dell’associazione “Mater Femina” di Trebaseleghe (PD), di essere a fianco delle donne nel territorio. Grazie al finanziamento della Regione del Veneto questa volontà si è trasformata in proposta concreta riservata alle donne venete interessate ad un percorso di crescita personale. Un centinaio i posti disponibili per giovani donne di tutta la regione. Potranno partecipare alle diverse attività previste nel progetto e suddivise in 4 categorie denominate “Azioni”.

Entrando nel merito delle attività, la prima Azione è denominata “Empowerment” e consiste in una serie di incontri di dialogo tra donne di approfondimento della conoscenza di sé, dei propri valori, dei propri talenti e delle proprie potenzialità. Nell’ottica di trovare lo spazio per poter esprimere sé stesse al meglio, nel dialogo all’interno di un gruppo di donne animate dalla stessa volontà. Il percorso è composto da 6 incontri da 2 ore circa e si svolgerà in gruppi di massimo 20 persone. Questa prima azione è rivolta alle partecipanti più giovani (età 13-24 anni). Il secondo ambito di lavoro si chiama “Orto”. Saranno realizzati 5 orti biologici nei comuni di Venezia-Mestre, Camponogara, Trebaseleghe, Padova, Treviso. Sarà una produzione di ortaggi con metodi naturali e nell’ottica di un utilizzo accurato del terreno e delle tecniche agricole. Vi sarà una parte di formazione specifica in orticoltura biologica, curata dall’agroecologa Corinna Raganato, e una parte di attività pratica, ovvero cura quotidiana dell’orto realizzato nei siti individuati, tra i mesi di marzo e novembre 2024. Il terzo ambito di intervento è quello degli “Stili di Vita” e prevede una serie di incontri formativi sui temi dell’alimentazione biologica, della cosmesi naturale, oltre ad attività creative con prodotti naturali. Saranno accolte le proposte delle protagoniste del progetto che potranno dare risalto alle loro passioni e talenti. L’obiettivo è quello di approfondire stili di vita più naturali, sostenibili e maggiormente soddisfacenti, in grado di migliorare il benessere delle donne fisico ed interiore. Questa azione di progetto prevede 120 ore di formazione distribuite nei diversi siti del progetto.

L’ultimo ambito è denominato “Dono” e risponde al bisogno di attenzione per la comunità e per le parti più fragili. Saranno dunque organizzati dei momenti di incontro con la comunità nei diversi siti del progetto, in cui saranno donati i frutti del lavoro svolto, ovvero i prodotti dell’orto, i prodotti cosmetici naturali, gli oggetti realizzati con materiali naturali. Il tutto nell’ottica di “Prendersi cura” di sé stessi e della comunità in cui si vive. «In una società che chiede alle donne di essere più carine, più competenti, più mogli, più mamme, più multitasking, finalmente parte un progetto che regala alle donne un respiro per essere loro stesse - spiega Eugenia Fortuni, presidente dell’associazione “Mater Femina” – l’obiettivo è quello di arrivare attraverso la cura di sé stesse ad una maggior consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e della propria identità, liberandoci dai condizionamenti esterni, ma mettendo al centro di tutto la propria persona».