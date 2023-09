Mattarella respinge la richiesta di grazia di Onichini. Resta in prova ai servizi sociali

Non arriva la grazie per Walter Onichini. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rigettato la sua domanda richiesta di libertà anticipata presentata dall’allora moglie il 17 novembre del 2021 al magistrato di sorveglianza. A sostenerla anche il ministro Matteo Salvini e la premier Giorgia Meloni, ma dopo 22 mesi di attesa è stata respinta.

La vicenda

Il 22 luglio di dieci anni fa, Onichini era stato accusato di tentato omicidio per aver sparato a un ladro entrato nella sua abitazione di Legnaro, in provincia di Padova. E' stato poi condannato in via definitiva a quattro anni di carcere. Lo scorso 23 gennaio, dopo 19 mesi di reclusione, è tornato dalla sua famiglia nell’abitazione di Camponogara in provincia di Venezia con l’affidamento in prova ai servizi sociali. Oltre a impegnarsi nel volontariato, Onichini può lavorare nella macelleria della sorella, ma dalle 22 alle 6 del mattino deve restare in casa e non gli è permesso uscire dai confini della regione Veneto.

Il ladro

Nel frattempo Elson Ndreca, l'uomo che aveva tentato di entrare in casa Onichini, era stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Non ha però scontato neppure un giorno di carcere perché è irreperibile. Ndreca si era anche costituito parte civile nel processo a Onichini, chiedendo e ottenendo un risarcimento danni di 24.500 euro. Soldi che il macellaio non è stato in grado di versare dopo la scomparsa dell'uomo. Ndreca a sua volta dovrebbe risarcire il macellaio con 15 mila euro, oltre ai 5 mila euro per le spese processuali.