Giornata della memoria dedicata a Matteo Toffanin, assassinato 30 anni fa per uno scambio di persona

Oggi 21 marzo, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si svolgono in città alcune iniziative in ricordo di Matteo Toffanin, il giovane padovano che 30 anni fa, esattamente il 3 maggio, fu ucciso da un killer, per un tragico scambio di persona, in Via Tassoni, alla Guizza. Ancora oggi, il delitto è rimasto impunito. L’assassinio di Matteo Toffanin è stato ricordato alle ore 14, proprio in Via Tassoni all’altezza del civico 4, con un momento di riflessione e lettura di testi e poesie alla presenza di Cristina Marcadella, all’epoca fidanzata di Matteo, dell’assessora Francesca Benciolini, e delle consigliere comunali Meri Scarso e Margherita Colonnello, attorniati da un folto gruppo di persone e attivisti delle Associazioni Libera e Avviso Pubblico. Presenti anche alcuni studenti dell’Istituto Valle impegnati in un progetto sulle mafie. Nel pomeriggio alle ore 17 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni è stata presentata la graphic novel di Antonio Massiriolo e Giorgio Romagnoni, dedicata alla vicenda, mentre in serata il Consiglio Comunale osserverà un minuto di silenzio in memoria di Matteo Toffanin e delle vittime innocenti delle mafie.