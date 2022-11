Città della Speranza, dopo l'addio di Antonella Viola arriva anche Maurizio Muraca

L'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza ha un nuovo coordinatore scieentifico: Maurizio Muraca. Dopo la nomina del professor Eugenio Baraldi come direttore scientifico in sostituzione di Antonella Vilola, entra in squadra anche l'ex direttore del laboratorio di cellule staminali e medicina rigenerativa

Bio

Muraca è professore nel Dipartimento Salute della donna e del bambino dell'Università di Padova e ha lavorato nella Clinica pediatrica dell'Azienda ospedaliera. E' stato per più di dieci anni direttore del Laboratorio di analisi dell'Istituto Bambino Gesù di Roma, dove ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della ricerca in medicina rigenerativa. Il suo campo sono le cellule staminali e la medicina rigenerativa per Città della speranza. Sul piano pratico, Baraldi e Muraca lavoreranno fianco a fianco: «Quella del direttore è la figura da cui dipendono indirizzi e strategie della ricerca» conferma l'amministratore delegato, «mentre quello del coordinatore è più un ruolo operativo e organizzativo, di supporto più diretto ai gruppi di ricerca. Il lavoro sarà quindi svolto in totale sinergia» commentano dall'Istituto