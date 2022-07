Il custode del fiume Maurizio Destro: «Sbagliato abbassare le chiuse di Voltabarozzo»

A Padova i fiumi sono in secca, riemergono pesci morti e rifiuti a galla, imprigionando la città in un tremendo problema igienico-sanitario. Ne è consapevole anche Maurizio Destro, conosciuto come "custode del fiume" e noto pescatore fluviale professionista di anguille, morte in molte anche loro.

Destro

«Il sistema idrico Padovano è unico nel suo genere e chi frequenta i fiumi lo sa - sostiene Destro - .Il livello del Bacchiglione dipende da tre punti: Voltabarozzo, Incile del Bassanello e chiusa del Ponte dei Cavai (Tronco Maestro). Agendo su questi tre punti si possono gestire le acque padovane. Attualmente, tramite l’Incile del Bassanello, si è ragionevolmente deciso di far transitare poca acqua verso Battaglia Terme, lungo l’omonimo canale. L’errore, invece, sta nell'aver abbassato le chiuse a Voltabarozzo e quindi il livello del Bacchiglione, per garantire un successivo flusso constante verso il Brenta. Questa scelta ha fatto sì che dentro le mura di Padova, cioè lungo il tronco maestro, non arrivi più acqua. Innalzando il livello delle acque lungo il Bacchiglione queste entrerebbero immediatamente nel Tronco Maestro, per poi ricongiungersi, dopo l’inceneritore, con il naviglio che sfocia in Brenta. Nulla cambierebbe per Padova e nemmeno per il Brenta. Le acque scorrerebbero comunque dove scorrono ora, in egual misura, e non avremmo il problema sanitario che si verificherà entro breve: con la moria non di 20 quintali di pesce, ma di tutta la fauna vivente nel tratto fluviale cittadino. Serve realismo: come minimo l’allarme siccità e l’abbassamento dei livelli dei fiumi durerà sino a Novembre e pensare di traportare acqua con le botti, per esempio in Prato della Valle, è assurdo»