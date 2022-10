Alberi tagliati per far posto al McDonald, Bressa: «Piano vecchio, ma avremo ancora più verde»

«E' un piano che risale al 2016, quando non c'eravamo noi ad amministrare. In ogni caso, abbiamo chiesto e ottenuto la compennsazione del verde». Risponde così l'assessore Antonio Bressa a chi aveva attaccato la giunta per la realizzazione del nuovo McDonald in via Sarpi. Gli alberi tagliati verranno quindi ripiantati e in più ci sarà la cessione al Comune dell'area verde a ridosso delle mura. A chiedere conto, era stato il consigliere di Forza Italia, Roberto Moneta.

Bressa

«Un piano vecchio ma chiesta e ottenuta piena compensazione del verde. È il secondo stralcio dell’accordo di programma approvato nel 2016 (amministrazione Bitonci, ndr), lo stesso dell’Eurospin, quando questa amministrazione non era insediata. Certo. ora non possiamo fermare un’insediamento privato coerente con quelle previsioni - spiega Bressa - .Quello che abbiamo fatto è stato però di chiedere e ottenere la piena compensazione a carico dei privati del verde, che è prevista con la messa a dimora di un numero analogo di nuove piante già di dimensioni importanti, sia nell'area interessata dai lavori che nelle aree verdi circostanti. Il piano comunque prevede inoltre la cessione al Comune dell'area verde sottostante le mura al fine di realizzare quota del parco ad esse dedicato».