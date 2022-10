McDonald, la proprietà: «Via solo due alberi e non settanta. Iniziata da Bitonci e finita da Giordani»

Dopo la denuncia da parte del forzista Roberto Moneta sulla vicenda legata alla realizzazione di un nuovo Mc Donald in via Sarpi e l'abbattimento di 70 alberi per fare posto al gigante del food, arriva la replica da parte della proprietà. A loro nome parla l'avvocato Elena Fabbris, patrocinante innanzi alle giurisdizioni superiori

La versione della proprietà

«Sul piano fattuale si precisa che sono stati abbattuti solo due alberi di medio/alto fusto, e non i 70 erroneamente riportati, di cui uno era oltretutto di specie allogena (cupressus arizonica conica) e l'altro in cattive condizioni e da abbattere - sostiene Fabbris - .La villa rimane invece coronata di alberi di alto fusto (cedri, faggi, tigli) lungo via Sarpi, e, anzi, le brecce aperte dai due abbattimenti rendono giustizia della bella facciata e del tetto in ardesia azzurra, ora visibili dalla strada. Sono stati eliminati molti arbusti selvatici cresciuti disordinatamente in attesa del perfezionamento della pratica».

Le foto

«L’area fotografata dai media è un’area limitrofa che era già priva di vegetazione e parcheggio auto (di Ulss) e pertinenza scoperta e in rovina di una strada di accesso realizzata per soddisfare ai requisiti del Pua - prosegue l'avvocato - .Pua che, peraltro, è stato approvato dalla giunta Bitonci quale importate intervento di riqualificazione di una zona degradata che ha portato a collegare e servire e riqualificare il quartiere retrostante la via Belfiore. Il piano è stato una operazione vantaggiosa per l’amministrazione, in quanto il Comune ha preteso una sostanziale riduzione di cubatura e superficie coperta».

La compensazione

«Si è passati da un piano approvato ed in corso di realizzazione che prevedeva due edifici per un totale di 23.342,00 mc. su 42.000 realizzabili (con piano terra commerciale in entrambi gli edifici, piani 1, 2, 3, (e 4 nel solo secondo edificio) residenziale alberghiero) a un volume totale a stralcio di 12.500 mc: pertanto il volume di 12.500 (comprensivo anche del lotto c.d. eurospin) sostituisce quello previsto di 42.000. mc - rivela Fabbris - .L’operazione ha inoltre portato alle casse del Comune la cessione gratuita di un’area a ridosso delle mura che l’amministrazione avrebbe altrimenti dovuto espropriare, perché ricompresa nel Parco delle Mura e la attuale amministrazione è riuscita a concordare con il privato importanti condizioni di bonifica per la sistemazione della stessa. Dunque si può dire che la presente amministrazione ha dato corretta esecuzione ad un importante accordo di pianificazione voluto dalla precedente amministrazione per riqualificare una zona degradata».