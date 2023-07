Subito iscritti all’Ordine e già abilitati ad esercitare: nel Padovano ci sono 109 nuovi medici

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Padova mette in campo nuovi procedimenti per l’iscrizione all’Albo e consente un ingresso immediato nel mondo del lavoro ai giovani medici neolaureati.

Medici laureati

«La carenza dei medici sia nelle strutture pubbliche che sul territorio è un problema all’ordine del giorno oramai - spiega il Segretario e Responsabile della Formazione per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova Dottor Giacomo Sarzo - ed è per questo che, come Ordine, abbiamo deciso di facilitare l’ingresso nella professione ai giovani neolaureati i quali, grazie alla messa a punto di nuove e più snelle procedure, possono iscriversi all’Albo ed iniziare a lavorare già dal giorno successivo al conseguimento della laurea». I primi numeri parlano chiaro: tra il 21 giugno e l’11 luglio scorso sono state celebrate 36 sedute di Laurea alla presenza di un consigliere dell’Ordine nella Commissione - dal marzo 2020 è stata introdotta la laurea abilitante; da giugno 2020 i rappresentanti dell’Ordine hanno iniziato a presenziare alle lauree abilitanti in modalità telematica e dal mese di marzo 2021 in presenza - e sono stati proclamati 226 laureandi divenuti medici abilitati il giorno stesso della laurea. Di questi, 109 si sono iscritti all’Ordine di Padova entro il 13 luglio scorso, accedendo così immediatamente alla professione. Grazie, infatti, alla attivazione della nuova procedura di iscrizione online, il neolaureato, attraverso lo Spid, può compilare direttamente da remoto la domanda di iscrizione all’Albo pagando contestualmente le tasse senza doversi recare di persona nella sede dell’Ordine di Padova abbreviando così la burocrazia dei tempi di iscrizione. L’Ordine ha quindi modulato delle sedute di Consiglio Direttivo supplementari in base alle sessioni di laurea per accogliere le domande. Queste due procedure consentono quindi di abbreviare ulteriormente i tempi di accesso alla professione sia per i medici che per gli odontoiatri.

Ordine dei Medici

«Il nostro Ordine professionale - conclude il Dottor Sarzo - si è dimostrato pronto a rispondere ad una criticità sempre più pressante e sentita da tutto il territorio. Grazie ad una intensa attività consigliare, l’Ordine ha potuto far sì che tutti i neolaureati intenzionati ad iscriversi all’Albo potessero già esercitare a pochi giorni dalla Laurea, mettendo in campo quindi importanti risorse. Questa azione sottolinea l’importanza di una collaborazione tra l’Ordine professionale e l’Università per cercare di rispondere ad esigenze pubbliche risparmiando tempo prezioso dal punto di vista burocratico e abilitando i giovani medici quanto prima ad esercitare. Solo con le sessioni di laurea estive, infatti, abbiamo potuto mettere in condizione di esercitare ben 109 medici che in pochissimo tempo hanno ricevuto il timbro e si sono resi immediatamente disponibili anche per le sostituzioni estive di medici del territorio».