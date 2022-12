Medici in strada organizza il concerto di Natale a Santa Giustina

I Concerti di Natale sono un'importante tradizione che grazie a Medici in Strada si veste di solidarietà.L’appuntamento è per giovedì 15 dicembre alle ore 21 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Un concerto con ingresso gratuito che propone grandi pagine musicali, festose e dallo spirito rivolto alla natività, che quest’anno si affianca necessariamente alla rinascita e alla ripartenza e alla resilienza.

Medici in strada

Motori umani che da sempre sono i punti cardinali imprescindibili per il difficile lavoro dell’associazione di volontariato Medici in strada. Associazione capitanata da Carmelo Lo Bello che la supporta grazie al suo Studio commercialista, main sponsor del Concerto con Medici in strada e Glow Worm Padova. Il Concerto è patrocinato dal Comune di Padova, dalla Basilica di Santa Giustina, dal Conservatorio di Musica Cesare Pollini di Padova, dalla Consulta del Volontariato della Provincia di Padova, dalla Camerata Accademica e dal Comando Forze Operative Nord dell’Esercito Italiano.

Il programma

In programma musiche di Antonio Vivaldi: Concerto per orchestra RV 566; Concerto in re minore per due violini, archi e b.c. op 3 n 11 da “L’Estro armonico” RV 565; “Gloria” RV 589 per soli, coro e orchestra. Armonizzazione di Alessandro Kirschner. Il concerto vede la partecipazione di “Camerata Accademica”, gruppo strumentale che nasce nel 2015 da un’idea di Paolo Faldi di formare un ensemble di giovani musicisti specializzato nel repertorio barocco e classico con strumenti storici, o, come si usa dire oggi, con prassi storicamente informata. E inoltre del Coro “Caterina Ensemble” diretto da Alessandro Kirschner. Si tratta di un gruppo vocale di musica antica. Concertatore e Direttore Paolo Faldi. Il concerto è a ingresso pubblico. Gradita però la prenotazione scrivendo una mail a: mediciinstradapadova@gmail.com