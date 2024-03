Il medico di base? Si contatta via app: la novità a Padova

La medicina di gruppo è una forma di associazionismo di medici di famiglia (cosiddetta medicina di gruppo semplice), promossa dalla Regione Veneto e istituita con delibera del Direttore Generale dell'Ulss 6 Euganea. L’attività professionale viene esercitata negli ambulatori di proprietà del Comune di Albignasego, concessa in locazione ai Medici sin dalla sua inaugurazione, nel dicembre 2019. I medici della Medicina di Gruppo, unitamente agli assistenti di studio che li affiancano, sono da sempre alla ricerca di soluzioni finalizzate al miglioramento costante della qualità del servizio, da oggi anche investendo nelle nuove tecnologie.

Medicina di gruppo

Al fine di migliorare l’accesso al servizio, i medici aderenti alla Medicina di Gruppo hanno deciso di sottoscrivere un contratto con la software-house “Doctolib” per la fruizione dell’applicazione per smartphone. Afferma Tommaso de Francesco, referente della medicina di gruppo: «Questa app è uno strumento utile per semplificare i processi e offrire un'esperienza più personalizzata per ciascuno dei nostri pazienti. Fu sviluppata diversi anni fa con l’intento di offrire un servizio che permettesse agli utenti di prenotare l’appuntamento con il proprio medico in autonomia, in modo facile e veloce. Tuttavia, è importante sottolineare che nessuno sarà escluso da questo progresso: l’app, gratuita per il cittadino, potrà essere utilizzata per i servizi previsti, anche per i propri parenti; la nostra segreteria rimarrà attiva e disponibile per coloro che preferiscono interagire in modo tradizionale e per gestire richieste non differibili. DoctoLib infatti si affianca, in alcun modo sostituisce il servizio di front-office attualmente garantito con orari e modalità invariati. È importante che questo nuovo sistema venga utilizzato su larga scala, così da rendere più agevole il contatto con il proprio medico in caso di necessità; sottolineo infine che l’app DoctoLib risponde agli attuali severi standard di protezione della Privacy anche nel caso di invio di documentazione medica. I documenti sono infatti protetti da tecniche di crittografia avanzate».

App

Si tratta di un’app molto diffusa sul territorio nazionale e all’estero (Francia, Germania e Paesi Bassi), che consente un contatto diretto con il proprio medico per una serie di servizi per se stessi o per i propri familiari come, ad esempio: prenotare un appuntamento, richiedere il rinnovo di farmaci continuativi, comunicare informazioni in merito ad un trattamento, ed eventualmente inviare documenti, esiti, referti in previsione di una successiva visita ambulatoriale.



L’utilizzo dell’app, fruibile anche via web, consente di alleggerire il servizio segreteria della medicina di gruppo, “decongestinando” il centralino telefonico, con ricadute favorevoli soprattutto per la popolazione meno a proprio agio nell’utilizzo di uno smartphone o di un personal computer, non ha un parente che possa assisterlo e per chi deve comunicare in tempi brevi.

Per aiutare i cittadini il Comune si è accordato con i Medici della medicina di gruppo per facilitare l’accesso a questo nuovo metodo di interazione che, secondo quanto assicurato dai medici, contribuirà a snellire le attività di segreteria, liberando risorse da mettere a disposizione per chi non è in grado di usare questa tecnologia.



Lo Sportello Unico del comune offre, quindi, la possibilità di essere accompagnati nell'installazione e nelle registrazioni necessarie per l'utilizzo dell'app. L’utente che vorrà accedere alla nuova applicazione dovrà presentarsi con un proprio smartphone su cui sia possibile ricevere SMS e leggere una propria casella di posta elettronica. Lo sportello non potrà assistere l’utenza nell’uso dell’app visti gli argomenti sensibili trattati.



Lo Sportello Unico dei servizi ai cittadini, che tra le altre attività offre assistenza nel richiedere lo SPID (uno strumento fondamentale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione), è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00, martedì e giovedì orario continuato fino alle 17:30. Per appuntamenti è possibile prenotarsi nel sito www.comune.albignasego.pd.it entrare alla voce Sportello del Cittadino.